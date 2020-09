Stiri pe aceeasi tema

- Un protest a avut loc vineri dupa amiaza intr-o stațiune de pe litoralul Marii Negre. Mai multe persoane s-au adunat in fața unui local din stațiunea Neptun, unde vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Marcel Boloș, prefectul județului Constanța, George Niculescu, dar și primarul din Mangalia, Radu…

- Raluca Turcan a afirmat, vineri dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la Neptun, ca Romania inregistreaza in prezent cea mai mare rata de absortie a fondurilor europene de la momentul integrarii in Uniunea Europeana. “In aceste noua luni din 2020 am reusit sa atragem 2,2 miliarde de…

- Doi frați care se aflau, sambata seara, la pescuit, pe o balta din Mangalia s-au electrocutat, au cazut in apa și au murit. Polițiștii au deschis un dosar penal, transmite Mediafax.Pompierii din cadrul ISU Dobrogea al județului Constanța au intervenit, sambata seara, pentru a salva doi frați,…

- Pompierii militari, interventie la Mangalia. Pompierii de la ISU "Dobrogealdquo; Constanta au fost alertati astazi cu privire la producerea unui incendiu la Mangalia. Potrivit primelor date, a luat foc un depozit de material de constructii, amplasat pe strada Dobrogeanu Gherea.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Masca de protecție devine obligatorie de la 1 august in zonele de promenada din toate stațiunile din Constanța, intre orele 18-24, a decis Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Programul teraselor și cluburilor ramane neschimbat deocamdata. Prefectul județului Constanța, George Niculescu, a…

- Conform polițiștilor, doar patru barbați au fost implicați in scandal, insa pe imagini se vad mai multe persoane care participa la bataie, inclusiv doua tinere. Trei barbați au fost transportați la Spitalul din Constanța pentru a primi ingrijiri medicale. "Din primele verificari politistii…

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul spune ca evenimentul rutier a avut loc in Mangalia si sunt implicate doua autoturisme.Totodata acesta a mai explicat salvatorilor ca in urma coliziunii a rezultat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare cod roșu de vijelii și grindina, iar in acest context, ISU Constanța anunța ca a primit un apel prin 112 potrivit caruia o persoana se afla in larg, in zona Mamaia Nord, anunța MEDIAFAX.Potrivit ANM, codul roșu se manifesta…