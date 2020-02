Am solicitat celor de la Agenția pentru Protecția Mediului din Alba sa vina și sa lamureasca cateva chestiuni esențiale pentru poluarea din municipiul Sebeș, poluare generata de o anumita entitate economica. APM trebuie sa clarifice care sunt parametrii avuți in vedere pentru eliberarea autorizației de mediu pentru societatea in cauza. Asta in condițiile in care studiul depus de firma solicitanta conține date pana in anul 2017, deși astazi instalațiile care produc noxe cu impact asupra sanatații populației sunt diferite. Fapt pentru care solicitam actualizarea studiului cu datele aferente anului…