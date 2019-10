Radu Cristescu, replică pentru Klaus Iohannis: Deci, cum miros comuniștii, domnule președinte? "Pai, mai, domnule președinte, din ce stiu ai facut o facultate gratis pe vremea alora și ai fost numit inspector cu ceva pile. Nu imi aduc aminte sa te fi vazut legat de gardul Ateneului, in semn de protest fața de comunism, așa, in general, și fața de mirosul lor. Nici casele comuniste nu le-ai refuzat pe motiv de miros... Deci, cum miros comuniștii, domnule președinte? In condițiile in care in America 7 din 10 tineri vor sa voteze pentru stanga, explicați-ne cum miroseau comuniștii? Nu uitați ca mai mult de jumatate din electoratul caruia ii cereți voturile stau in casele facute de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

