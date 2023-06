Deputatul PSD Radu Cristescu a lansat, joi seara, la Romania TV, un atac dur la adresa UDMR, formațiune care a fost lasata afara in afara Guvernului, condus acum de Marcel Ciolacu. „Vreau sa prind ziua cand UDMR nu va mai intra in politica. Locul lor este centura, centura politicii. UDMR este un bordel cu care -și pacalesc clienții. Trebuie sa schimbam opinca cu o cizma, sa le-o punem pe grumaz. M-am saturat sa vina sa-și faca monumente, sa-și vopseasca in culorile maghiare Ne manjesc statuile cu rahat. Sunt șovini, iredentiști, udemeriștii aștia Vin din Satu mare, știu ce se intampla acolo.…