Stiri pe aceeasi tema

- Marile fonduri de pensii din vestul Europei sunt de fapt fonduri de pensii ocupaționale. In Romania, aceste fonduri de pensii (Pilonul IV) abia acum și-au facut apariția. HotNews a stat de vorba cu Radu Craciun, Directorul Generale al BCR Pensii, singura companie autorizata ca administrator de pensii…

- Evenimente extrem de grave se intampla pe “piața” pensiilor publice administrate privat (Pilon II) și nimeni nu ia atitudine, nimeni nu iese in strada: in numai 6 luni, banii noștri din fondurile de pensii administrate privat s-au erodat cu cca 8%. S-au vaporizat peste 7 mld lei, dintr-un total de 88…

- Interzicerea investitiilor fondurilor de pensii private obligatorii (Pilon II) in fonduri private de capital (private equity) este o decizie care nu serveste interesului economiei romanesti, sustin asociatiile din mediul privat. „Semnatarii acestui comunicat au aflat cu surprindere prin intermediul…

- Sunt opt milioane de asigurați la fondurile de pensii administrate privat (Pilon II). Sunt 88 de miliarde de lei acumulați in aceste fonduri, iar statul vrea sa le dea și mai mult, ridicand procentul de prelevare din CAS de la 3,5 la 4,5 %. Sunt șapte societați-administratori 1privați” ai acestor fonduri…

- Pilonul II de pensii: Cați bani au pierdut romanii din cauza randamentelor slabe inregistrate de cele 7 fonduri de pensii private Romanii au virat la Pilonul II de pensii aproximativ 900 de milioane de euro in primele 5 luni ale anului. Banii s-au dus catre administratorii de pensii private. Randamentele…

- Cine iesea la pensie anul trecut lua mai multi bani din Pilonul II decat cineva care iese acum. Toate cele sapte fonduri de pensii din Pilonul II, unde cotizeaza circa 7,86 milioane de romani, inregistreaza o scadere medie de 6,4% in ultimul an. Este un efect al scaderii valorii titlurilor de stat,…

- Banii retinuti pensionarilor drept contributii de asigurari sociale de sanatate le vor fi restituiti in 16 transe, anunta conducerea Casei Judetene de Pensii (CJP) Gorj. In Gorj sunt 38.000 de astfel de cazuri, directoarea CJP Gorj, Rodica Ghimis, an...

- Proiectul de ordonanța privind tichetele sociale RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvenul ar putea definitiva saptamâna aceasta proiectul de ordonanța privind tichetele sociale, document aflat înca în circuitul de avizare. Ajutorul pentru cumpararea de alimente ar…