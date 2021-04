Radu Crăciun: ​​A comis UiPath o eroare teribila? ​Compania globala specializata in roboti software UiPath isi are originile intr-un apartament din Romania, fiind rodul initiativei unui grup de tineri. In urma unei evolutii exponentiale a cererii pentru produsele sale, ea a trezit un interes semnificativ in randul investitorilor specializati, care a culminat zilele acestea prin listarea sa la bursa de la New York. Pretul la care s-au vandut actiunile in cadrul ofertei publice a dus valoarea companiei la 28 de miliarde de dolari. In urma tranzactiilor ulterioare, valoarea sa de piata a crescut la 38 de miliarde, facand-o una dintre cele mai mari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Producatorul de software UiPath, primul unicorn romanesc, a stabilit termenii pentru oferta sa publica initiala (IPO) la Bursa de la New York, operatiune in cadrul careia UiPath mizeaza pe o evaluare de aproximativ 26 de miliarde de dolari, transmit MarketWatch si Reuters. Compania care acum…

- Daniel Dines, fondatorul UiPath - cel mai valoros start-up tech pornit din Romania, mai detine 110.653.498 de actiuni clasa B, respectiv 5% din cele 2,1 miliarde de actiuni emise de producatorul de roboti software, conform calculelor ZF realizate pe baza documentelor publicate in vederea listarii.…

