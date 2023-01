Stiri pe aceeasi tema

- Fost coleg de partid cu Lucian Bode și membru in comisia de la Universitatea Babeș Bolyai care i-a validat teza de doctorat a ministrului de Interne cu magna cum laudae, Radu Carp a demisionat din CNATDCU unde era membru al Comisiei de stiinte politice, studii de securitate, stiinte militare, informatii…

Fost coleg de partid cu Lucian Bode și membru in comisia de la Universitatea Babeș Bolyai care i-a validat teza de doctorat a ministrului de Interne cu magna cum laudae, Radu Carp a demisionat din CNATDCU unde era membru al Comisiei de stiinte politice, studii de securitate, stiinte militare, informatii…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca acuzațiile Comisiei de Etica din cadrul UBB, care a dat verdictul ca a plagiat, sunt subiective.”Cu privire la hotararea de astazi a Comisiei de Etica a Universitații Babeș-Bolyai, fac urmatoarele precizari:1. Este absolut uluitor demersul de analizare a…

- Ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, susține intr-o postare pe Facebook ca este ținta unor „atacuri concertate ale USR și ale sateliților sai asupra mea și asupra PNL” și acuza „presiunile și atacurile la adresa Universitații Babeș-Bolyai in toata aceasta perioada”. El a catalogat sintagma „profund…

Rezultatul celei de-a doua analize a tezei de doctorat a lui Lucian Bode va fi publicat pana miercuri, anunța președintele Comisiei de etica a UBB. Rectorul Daniel David: "Noi mergem inainte"

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, astazi, la reuniunea Consiliului European in cadrul careia va ridica si tema aderarii Romaniei la Schengen. ‘Voi ridica tema Schengen. (…) Este, o data, foarte clar (…) ca noi, romanii, dorim sa fim parte in spatiul Schengen. Integrarea in spatiul Schengen ramane…

- Președintele USR Catalin Drula, ii cere demisia de urgența din Guvernul Romaniei sau, in caz contrar, revocarea lui Lucian Bode din fruntea MAI, dupa ce Comisia de etica a Universitații Babeș-Bolyai a confirmat ca ministrul de Interne a plagiat in teza de

- „Ma aștept ca saptamana aceasta sa fie incheiata” o procedura prin care experții din cadrul Universitații Babeș-Bolyai se vor pronunța daca ministrul de Interne, Lucian Bode, a plagiat sau nu in teza sa de doctorat, a spus declarat, pentru Edupedu , Daniel David, rectorul Universitații Babeș-Bolyai.…