Stiri pe aceeasi tema

- „Poate nu am fost foarte clar. Mai incerc. Socialistii pricep mai greu. Orice interventie a statului in piata, care plafoneaza un pret sub pretul pietei, are un singur rezultat: penurie. Daca piata respectiva este in deficit, adica ai nevoie de import pentru a satisface cererea interna, atunci este…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca aproximativ o treime din piata de energie se va regasi in 2023 in sistemul prevazut in ordonanta aprobata vineri de Executiv pentru a asigura preturi mai mici la energie. „Acest sistem, sa stiti, ingenios, trebuie sa recunoastem, este aplicat de ceva timp…

- ”Sistemul este un sistem ingenios, trebuie sa recunoastem, este aplicat in Franta un asemenea sistem, numai ca acolo vorbim doar de energia nucleara care intra in aceasta platforma aici vorbim de o platforma pentru o mai larga tehnologie. Pretul de achizitie al acestei energii este pretul de referinta…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a adoptat vineri, 11 noiembrie, o noua ordonanța de urgența in energie, prin care a introdus un preț plafonat la energie electrica de 1,3 lei/kWh, valabil atat pentru marii consumatori, cat și pentru oamenii care consuma peste 255 kWh.Premierul Nicolae Ciuca a declarat…

- Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat ca ucrainenii vor vor readuce pacea pe teritoriul lor. De asemenea, el a cerut ucrainenilor sa incerce o reducere a consumului de energie. “Vreau sa multumesc tuturor celor care astazi, in liniste, in tacere, chiar si in inimile lor, dar impreuna cu intreaga…

- Potrivit unui comunicat de presa al USR, primul proiect de lege contine un set de solutii pentru reducerea facturilor la energie si gaze, printre care reducerea TVA la energie si gaze de la 19% la 5%, eliminarea accizei, certificatelor verzi si contributiei de cogenerare din factura si vouchere pentru…

- Potrivit liderului AUR, este nevoie de „restabilirea logicii normalitații” pentru ca nu exista nicio criza energetica in Romania. Guvernul a crescut intenționat prețul la energie, deși produce la fel de multa energie ca anul trecut, cand nu era razboi.„2 oct, ora 14.00, va fi un miting de circa 10 mii…

- „Salutam decizia GuvernuluI Romaniei, a domnului premier Ciuca de a adopta un act normativ care sa reglementeze piata de energie si ii multumesc, impreuna cu domnul ministru Florin Spataru, au inteles si au luat acele masuri pe care le asteptau toti din industria Romaniei si anume predictibilitate si…