Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Victor Ciutacu intervine in scandalul dintre Oreste Teodorescu si Mircea Badea. Dupa ce Teodorescu a acuzat ca parintii lui Mircea Badea ar fi fost turnatori, Ciutacu a postat pe Facebook un text prin care isi arata sustinerea fata de fostul sau coleg de la Antena 3.Citeste si:…

- Scandalul din ce in ce mai murdar care s-a aprins recent intre Mircea Badea si Oreste, prieteni la catarama in alte vremuri, pare greu de inteles dupa ce veti parcurge dezvaluirea in premiera despre cele doua nume grele din media romaneasca. Odata rupta prietenia lor, cei doi s-au ciocnit de mai multe…

- O postare de Facebook a starnit isterie in randul locuitorului orașului dambovițean Gaești. Un internaut a postat o fotografie cu un om al strazii, susținand ca barbatul fura și omoara copii. Mai mult, potrivit mesajului ingrijorator omul a fost arestat și ar fi evedat din pușcarie. (Console si accesorii…

- Dupa ce astazi a fost dezvaluit ca Loredana și inca un jurat pleaca de la “Vocea Romaniei”, celebra artista a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook. Ulterior, ea a mai urcat și o filmare. Fanii au reacționat imediat la noutațile facute publice. Aseara, Loredana a facut un show impresionant la Sala…

- Un ieșean pe nume Cezar Aaanicai a postat o serie de imagini pe Facebook, cu doi tineri veniți in Rezervația Dealul Repedea, de langa Iașiț Barbații, care venisera cu un Mercedes Benz, au fost surprinși furand gazon. Ieșeanul revoltat a sesizat imediat poliția, care s-a prezentat in circa 10 minute…

- Victor Ciutacu a postat in urma cu puțin timp un mesaj pe pagina lui de Facebook, in care cere disperat ajutorul. Jurnalistul ii indeamna pe prietenii virtuali sa ia parte la o acțiune umanitara, care il are ca protagonist pe Sebastian, un copil de numai 11 ani, care sufera de cancer. Mai mult decat…

- Țigarile IQOS sunt promovate in București. De la ultimele materiale publicitare s-a activat și Raed Arafat, secretar de stat in MAI, care a criticat produsul pe Facebook. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta și fondatorul SMURD, susține ca opoziția lui fața de IQOS a venit dupa…

- Adolescenta de 16 ani, batuta de doua fete, liceene și ele. Scandalul a fost filmat. Clipul a fost postat pe Facebook de adolescent care a fost martor la bataie. Acum, Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a deschis o ancheta. Pe o pagina de Facebook a aparut vineri un filmulet in care se vede…