Radu Banciu a vorbit miercuri seara, la B1 Tv, despre situația asimptomaticilor obligați sa stea internați in spitalele insalubre din Romania și care s-ar imbolnavi mai tare din cauza condițiilor sanitare precare și a hranei proaste.

"Romania nu este o țara capabila sa-și vindece pacienții in spitale. Eu nu zic ca daca ești grav bolnav și nu mai poți sa respiri trebuie sa stai acasa și sa mori in patul tau, dar sa te duci obligatoriu, prin ordonanța in spital, ca ai fost depistat pozitiv,…