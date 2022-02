Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a avut loc un accident rutier mortal la Iași. Carnagiul de pe raza comunei Balțați, județul Iași, cu șapte victime a ingrozit toata țara. Andrei Radu, tanarul in varsta de 30 de ani din Dumești se afla la volanul camionului, iar acesta a derapat intr-o curba și a intrat in coliziune cu o ambulanța.…

- Tanara insarcinata care se afla in ambulanta implicata, marti dimineata, in accidentul din judetul Iasi soldat cu sapte morti a nascut un baiat perfect sanatos, in cursul dupa-amiezii, la Maternitatea "Elena Doamna" din Iasi. Atat mama, cat si copilul sunt intr-o stare buna, anunța news.ro. Medicul…

- Iubita lui Radu Andrei, șoferul camionului din accidentul cu șapte morți de la Iași, a postat mesaj disperat pe rețelele de socializare. Deși se pregateau de nunta, tanara este nevoita sa faca planurile de inmormantare.

- Unchiul lui Radu Andrei, șoferul camionului implicat in accidentul cu șapte morți de la Iași, face dezvaluiri cutremuratoare. Tatal victimei se pregatește sa vina in țara, dupa ce ar fi aflat din presa de moartea fiului sau. La 26 de ani, șoferul va fi condus pe ultimul drum.

- Cine era șoferul microbuzului implicat in accidentul cu șapte morți de la Iași. Costel Constantin Pralea era un familist convins și nu va mai apuca sa-și vada niciodata oamenii dragi. Cinci dintre victimele impactului se aflau in autobuzul condus de acesta.

- Sapte persoane au murit, marti, dupa ce o ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, in zona localitatii iesene Sarca. Ministerul Afacerilor de Interne a postat un mesaj tulburator pe Facebook, dupa acest accident. Azi dimineața… DN 28, județul Iași… Din primele date,…

- Victimele sunt din doua sate ale comunei Bals, langa Tg. Frumos, si mergeau la lucru in Iasi, lucrau in constructii. Tragedia a lovit familiile acestora, toti oameni in puterea varstei, dar si comunitatea de 3000 de suflete din cele trei sate ale comunei. Printre cei care nu-si explica tragedia de…

- Ministerul Afacerilor Interne lanseaza un apel disperat printre șoferi, dupa accidentul de la Iași, in care șapte oameni și-au pierdut viața. Reprezentanții MAI le cer șoferilor sa conduca prodent, sa fie atenți la trafic și sa nu circule peste limita de viteza legala. „Azi dimineața... DN…