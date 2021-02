Stiri pe aceeasi tema

- Radu Albot nu a avut noroc la tragerea la sorți inaintea turneului de Mare Șlem, Australian Open. In primul tur al competiției de la Melbourne tenismanul moldovean il va intalni pe spaniolul Roberto Bautista Agut, cap de serie numarul 12. Partida va avea loc luni, 8 februarie.

- Simona Halep, 29 de ani, 2 WTA, evolueaza cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, 26 de ani, 33 WTA, in sferturilor de finala ale turneului Gippsland Trophy, de la Melbourne, Australia. Simona Halep – Ekaterina Alexandrova 2-0 LIVE Set 1 Break Halep: 1-0 Simona caștiga primul punct și pe serviciul ei: 2-0…

- Rafael Nadal (34 de ani, 2 ATP) e in pericol sa absenteze de la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Ibericul a suferit o accidentare la spate, motiv pentru care a ratat deja primul meci de la ATP Cup. Marți, ibericul trebuia sa fie pe teren pentru meciul din ATP Cup cu australianul…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, nr.2 mondial, a afirmat, duminica, ca se simte pregatit sa joace, incepand de marti la ATP Cup de la Melbourne, pentru a-i distra pe fanii tenisului care "sufera" peste tot in lume din cauza pandemiei de Covid-19, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Starul…

- Tenismanul spaniol Roberto Bautista Agut, 13 ATP, si-a prezentat scuze dupa ce a criticat protocoalele de siguranta impuse de autoritatile statului Victoria inainte de Australian Open (8-21 februarie) si a comparat carantina din hotel cu o inchisoare cu Wi-Fi, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Cei 24 de jucatori si jucatoare care au calatorit vineri de la Los Angeles la Melbourne in vederea participarii la turneul de tenis Australian Open au fost plasati in carantina stricta pentru doua saptamani, dupa ce doua persoane aflate in avionul respectiv au fost testate pozitiv la coronavirus,…

- Tenismanul britanic Andy Murray, fost lider mondial, a fost testat pozitiv la Covid-19, potrivit informatiilor publicate joi de presa britanica, fapt care ar pune sub semnul intrebarii participarea sa la turneul Australian Open, primul de Mare Slem, care incepe pe 8 februarie, transmite AFP. Scotianul,…

- Atat Simona Halep, cat și celelalte sportive care vor participa la Australian Open 2021 au un nou motiv de bucurie. Organizatorii nu vor diminua premiile in ciuda pandemiei provocate de coronavirus. Premiile acordate la Roland Garros, dar si la alte turnee importante disputate fara spectatori, au fost…