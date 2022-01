Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul moldovean Radu Albot continua parcursul frumos la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Compatriotul nostru l-a invins pe reprezentantul gazdelor Aleksandar Vukic cu 6-4, 7-6, 6-4 și s-a calificat in turul trei al competiției.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a confirmat ca va juca la turneul ATP 500 de la Acapulco (21-26 februarie), pe care va incerca sa-l castige pentru a patra oara, transmite EFE, informeaza Agerpres. Turneul mexican a reusit sa atraga cinci dintre cei mai buni opt jucatori ai lumii in prezent:…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul 14, s-a calificat runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-4, 6-3, marti, la Melbourne.

- Radu Albot a inceput cu dreptul evoluția pe tabloul principal la Australian Open. Tenismenul moldovean s-a calificat in turul doi al primului turneu de Mare Șlem al anului, dupa ce l-a invins pe niponul Yoshihito Nishioka.

- Lista absenților la turneul de Mare Șlem de la Australian Open este tot mai mare. Tenismanul austriac Dominic Thiem a anunțat ca nu va participa la competiția de la Melbourne, care se va desfașura in perioada 17 - 30 ianuarie.

- Tenismanul austriac Dominic Thiem s-a retras de la Australian Open, programat in perioada 17-30 ianuarie, din cauza unei accidentari de lunga durata la incheietura mainii. Thiem, in varsta de 28 ani, care nu a mai participat la nicio competitie dupa accidentarea suferita la turneul de la Mallorca, in…

- Tenismanul britanic Andy Murray, a carui cariera a fost perturbata in ultimele sezoane de o accidentare la un sold, a primit un wildcard de la organizatori pentru a participa la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului viitor. Organizatorii turneului Australian Open (17-30 ianuarie) au…

- - Tenismanul spaniol Rafael Nadal, revenit dupa o accidentare care l-a tinut de parte de teren mai multe luni, a fost invins in doua seturi, 6-3, 7-5, de scotianul Andy Murray, in semifinalele turneului demonstrativ de la Abu Dhabi. Nadal (35 ani), care are in palmares 20 de titluri de Mare…