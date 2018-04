Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareata si actrita turca Zuhal Olcay a fost condamnata la 10 luni de inchisoare pentru insultarea presedintelui Recep Tayyip Erdogan in cursul unui spectacol in 2016, a relatat joi cotidianul Hurriyet, citat de agentia Reuters. Potrivit publicatiei, Zuhal Olcay (60 de ani) a…

- Un barbat care a sustras statueta Oscar primita de actrita Frances McDormand la gala de duminica a fost pus sub acuzare pentru furt si risca o pedeapsa de pana la trei ani de inchisoare, transmite Reuters.

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de…

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al CJ Prahova, au ajuns la Instanta Suprema unde se judeca ultimul termen al procesului in care sunt acuzati de coruptie. In prima instanta cei doi au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare, fiind acuzati…

- Turcia ar trebui sa anuleze decizia de condamnare pe viata a trei ziaristi renumiti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au afirmat vineri experti ai ONU si OSCE in domeniul libertatii presei, relateaza Reuters. 'Aceste sentinte dure sunt inacceptabile si un atac…

- Confidenta din umbra a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, care s-a aflat in centrul unui scandal de coruptie ce a zguduit elita politica si de afaceri din tara si a dus la caderea sefei statului, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, a anuntat marti un tribunal din Seul, potrivit…

- Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana cand a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare. Procesul…

- Kircho Kirov, fost director al agentiei de spionaj extern din Bulgaria, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare intr-un caz in care este acuzat ca ar fi deturnat fonduri publice de aproximativ 2,5 milioane de euro in perioada 2007-2011, informeaza agentia de stiri Reuters.