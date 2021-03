Stiri pe aceeasi tema

- România a pierdut la limita, scor 1-0, meciul contra Germaniei de pe Arena Naționala, duel din preliminariile pentru CM de fotbal din 2022. Selecționerul Mirel Radoi a declarat ca nu stie daca un punct ar fi fost echitabil, tinând cont de ocaziile ratate de adversarii tricolorilor.Mirel…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei intalnește duminica seara reprezentativa Germaniei, in preliminariile de calificare la Campionatul Mondial din Quatar 2022. Mirel Radoi a anunțat primul 11 cu care Romania va aborda meciul cu Germania, in care a operat 4 modificari fața de meciul anterior.…

- Niklas Sule (25 de ani), stoperul lui Bayern Munchen, are in continuare probleme musculare. Jucatorul nu va efectua deplasarea la București cu lotul Germaniei și va rata partida din preliminariile CM 2022 cu Romania. Romania - Germania se va juca duminica, 28 martie, incepand cu ora 21:45. Meciul va…

- Depistat pozitiv cu noul coronavirus pe 15 martie, Mirel Radoi (39 de ani) iși dorește cu orice preț sa fie pe banca la primul meci din preliminariile CM 2022. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare…

- Mircea Lucescu (75 de ani) crede ca Romania se poate califica la Campionatul Mondial din 2022 și are incredere in echipa naționala condusa de Mirel Radoi, chiar daca selecționerul s-ar putea sa lipseasca de pe banca la primul meci cu Macedonia de Nord. Romania face parte din Grupa J in preliminariile…

- REȘIȚA – Fotbalistul reșițean Ovidiu Popescu, care evolueaza in acest moment la FCSB, a fost convocat de selecționerul Mirel Radoi la naționala Romaniei! „Este o onoare sa fiu convocat la echipa naționala. Este o mandrie pentru mine sa imbrac tricoul Romaniei. De asemenea, este o distanța destul de…

- Constantin Budescu (32 de ani) nu a fost convocat de Mirel Radoi pentru meciurile echipei naționale din preliminarii, aspect care a starnit nemulțumirea fotbalistului. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de…

- Meciul dintre Romania și Macedonia de Nord, primul pentru „tricolori” in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, nu se va juca la Ploiești, pe „Ilie Oana”, așa cum se stabilise inițial. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in…