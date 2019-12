Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6,1 milioane de utilizatori și-au portat numarul de telefon in cei 11 ani in care este disponibil serviciul de portabilitate. Doar in 2019, ANCOM a inregistrat peste 750.000 de numere portate, dintre care 700.000 sunt numere de telefonie mobila, potrivit unui comunicat remis marti, MEDIAFAX.„In…

- Cineastul Woody Allen si Amazon au ajuns la o intelegere pentru a finaliza procesul privind acordul de colaborare pe care compania dorea sa il suspende inainte de termen, anunța news.ro.Citește și: EXCLUSIV Cazul Caracal, o lucratura a Serviciilor? Surse din Poliție, in luna septembrie: ‘Inainte…

- Unitatea medicala scoate la concurs pe 22 octombrie mai multe posturi. Este vorba despre un post de statistician medical, un infirmier la Psihiatrie și un ingrijitor la Serviciul de Anatomie Patologica. Inscrierile s-au incheiat, iar judecand dupa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a inceput tiparirea buletinelor de vot pentru alegerile locale generale din 20 octombrie.In total, vor fi tiparite peste 7,8 milioane de buletine de vot, dintre care 6,104 milioane in limba romana și peste 1,688 milioane in limba rusa.

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc iși menține declarațiile facute in luna august a acestui an, precizand luni ca Magistrala 5 va fi gata pana la finalul anului, iar firma Alstom si-a rezolvat neintelegerile cu Metrorex. "Cu constructorul vorbesc saptamanal, lucreaza. Singura problema este sistemul…

- Serviciile de mentenanta asigurate de compania Alstom nu vor fi suspendate incepand de luni, din cauza datoriilor de 132 de milioane de lei neachitate de catre Metrorex, si nici circulatia trenurilor de metrou nu va fi afectata, sustin reprezentantii Metrorex. "Directorul general al Metrorex,…

- Compania Alstom amenința cu suspendarea serviciilor de intreținere deoarece Metrorex a inregistrat facturi restante de 132 de milioane de lei pe care nu le-a platit din octombrie 2018. In cazul nu vor fi facute plațile, Alstom iși va reduce activitatea de saptamana viitoare, a precizat Gabriel Stanciu,…