“Rădoi, s-a terminat!” „Radoi, s-a terminat! Ceea ce ai facut zeci de ani nu mai merge. Este absolut inadmisibil ca o infrastructura critica naționala sa fie blocata, șinele sa fie ocupate prin multiple infracțiuni. Voi unde va credeți? V-a mers pana acum, nu va mai merge!”, a fost mesajul dur transmis de ministrul transporturilor, Catalin Drula, vineri dupa-amiaza, […] The post “Radoi, s-a terminat!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a facut plangere penala la DNA impotriva sindicaliștilor de la metrou, care au oprit activitatea vineri, blocand, astfel, tot transportul din Capitala. “Tocmai am depus plangere penala la DNA impotriva celor responsabili pentru blocarea metroului bucureștean…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, invitat, duminica seara, la Antena 3 a avut o declarație surprinzatoare. El a spus ca va merge, oricum, la biserica, in noaptea de Inviere și, decat sa lipseasca, mai bine platește amenda. “Anunț public, oficial. In noaptea de Inviere voi fi la biserica. Acolo ma duc…

- Guvernul a discutat in sedinta de vineri Planul National de Redresare si Rezilienta, care urmeaza sa fie supus dezbaterii publice. Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca PNRR trebuie implementat pana in 2026 și ca iși dorește sa fie la guvernare si dupa 2024, ”ca sa ne asiguram ca este implementat”.…

- Romanians’ consumption behaviour in the wine category shows that 4 out of 10 Romanians resulting in 39% of the population consume wine at least once a week and 29% consume between 1-3 times a month, according to a study published by Reveal Marketing Research. The research shows that red wine is Romanian’s…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a anunțat intr-o postare pe facebook ca rezultatul controlului dispus la Metrorex este o lista lunga de „probleme, deficiențe și abuzuri”. Majorarea salariilor este ilegala, iar sporul ‘de metrou’ va face obiectul unei sesizari la Curtea de Conturi, a mai anunțat…

- Ministrul Transporturilor a anunțat ca licitatia pentru proiectarea autostrazii A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov s-a incheiat miercuri, iar in zilele urmatoare, dupa finalizarea formalitatilor, va fi semnat contractul cu firma de proiectare. “Ne asteptam – si am pus asta foarte clar in vedere proiectantului…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a prezentat vineri, intr-o conferința de presa, planul privind inaugurarea de autostrazi in 2021, precum și proiectele care vor intra in faza de execuție, potrivit publicației Economica. In acest an, s-ar putea finaliza Autostrada Sebeș – Turda, dupa șapte ani…

- Ministrul transporturilor, Catalin Drula, a anuntat, miercuri, ca evalueaza ministerul, companiile si institutiile din subordine. El le-a cerut managerilor de companii sa vina cu planuri clare pentru 2021 pe zona de intretinere a drumurilor si cailor ferate. “Marile investitii publice sunt cheia pentru…