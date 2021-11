Stiri pe aceeasi tema

- Ipsos, o companie multinaționala de cercetare de piața pe baza de chestionare online, a realizat recent un sondaj referitor la cele mai increzatoare și cele mai puțin increzatoare profesii din lume. Doctorilor, oamenilor de știința și profesorilor le este acordata cea mai mare incredere, in timp ce…

- Grupul Renault estimeaza ca pe întreg anul 2021 va produce cu 500.000 de unitați mai puțin din cauza crizei semiconductorilor auto, prognoza fiind mult mai sumbra fața de cele 200.000 estimate acum câteva luni. Pe primele noua luni atât cifra de afaceri, cât și vânzarile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat numirea unui grup stiintific dedicat studierii originilor noilor agenti patogeni (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO), in cadrul caruia epidemiologul cubanez Maria Guzman alaturi de alti 25 de experti vor trebui sa continue…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri numirea unui grup stiintific dedicat studierii originilor noilor agenti patogeni (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO), in cadrul caruia epidemiologul cubanez Maria Guzman alaturi de alti 25 de experti vor trebui…

- Dupa succesul colosal al cremelor BB, a caror formula a fost dezvoltata de cosmetologii germani, laboratoarele din Japonia și Coreea de Sud au inceput sa imbunatațeasca bazele pentru machiaj. Ce s-a intamplat? Un produs absolut nou, unic prin caracteristicile sale, care este prezent acum in pungile…

- Grupul statelor puternic industrializate si emergente (G20) va organiza pe 12 octombrie, la Roma, o reuniune extraordinara pe tema crizei din Afganistan, anunta Mario Draghi, premierul Italiei, tara care detine in prezent Presedintia organizatiei. „Va fi un summit extraordinar al G20, pe 12 octombrie,…

- SUA și UE doresc, printr-un acord comun, sa elimine aproximativ o treime din emisiile globale de gaz metan. Cei doi actori internațional planuiesc sa realizeze acest lucru pana la finalul deceniului. Ba mai mult, pun presiuni și pe alte economii ale lumii sa le urmeze exemplul. Pactul Statelor Unite…

- Marele Premiu al Japoniei la Formula 1, programat pentru luna octombrie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus.Cursa urma sa aiba loc pe 10 octombrie, ca ultimul Grand Prix dintr-o serie de trei. Cursele din Rusia și Turcia completau seria. O decizie cu privire la continuarea…