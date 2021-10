Rădoi părăsește Naționala, după modelul Contra Naționala de fotbal a Romaniei a debutat cu victorie impotriva Armeniei, pe noul Stadion “Steaua” din Ghencea, dar l-ar putea pierde pe Mirel Radoi, dupa cum a anunțat chiar selecționerul, la conferința de presa de dupa partida de luni seara. Radoi ar pleca de pe banca Romaniei, așa cum a venit: inainte de un baraj pentru calificarea la un turneu final. Fostul capitan din Ghencea, de pe vremea cand exista un singur club de fotbal cu numele Steaua București, ar urma sa paraseasca Naționala dupa modelul fostului dinamovist Cosmin Contra. La fel ca și Radoi, Contra i-a lasat pe Tricolori calificați… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

