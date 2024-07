In cazul in care Edi Iordanescu nu va continua pe banca naționalei, președintele FRF, Razvan Burleanu, are deja un plan de rezerva. Acesta l-a contactat pe fostul selecționer, Mirel Radoi. Contractul lui Edi Iordanescu a expirat imediat dupa meciul cu Olanda din optimile de finala ale EURO 2024. In absența unui raspuns ferm din partea […] The post Radoi, favoritul FRF! Totuși, Chivu este la București! first appeared on Ziarul National .