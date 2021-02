Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Societații Naționale de Gaze Naturale (SNGN) Romgaz SA a numit un nou director general pentru un mandat de 2 luni. Aristotel Marius Jude va exercita funcția de director general al SNGN Romgaz SA, începând cu data…

- De cand au venit la butoane, miniștrii USR Plus au declanșat o lupta acerba impotriva colegilor lor liberali din coaliția de guvernare, pe care ii dau jos de peste tot. Iar ministrul Transporturilor, Catalin Drula nu face excepție. Chiar astazi ministrul Drula l-a aruncat peste bord pe Directorul General…

- La Metrorex nu mișca nimic fara acordul liderului de Sindicat, Ion Radoi. Daca vrei sa te angajezi pe un salariu bun sau daca ești deja angajat și vrei sa beneficiezi de concediul platit de catre Metrorex, Radoi trebuie sa iși dea acordul. Directorii din metrou sunt de decor, Radoi deține puterea absoluta.…

- Adrian Gheorghe a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului,…

- In prima ședința a Consiliului de Administrație a CNAIR din acest an a fost introdusa pe ordinea de zi și o solicitare a companiei Egis International referitoare la actualizarea tarifelor pe care le percepe statului roman, dupa cum scrie NewsOnline.ro CNAIR are in desfașurare cu Egis un contract de…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis, in sedinta de luni, numirea lui Aristotel Marius Jude in functia de presedinte al CA si a stabilit componenta comitetelor consultative, conform unui raport remis, luni, Bursei de Valori Bucuresti. "In urma adoptarii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis, in sedinta de luni, numirea lui Aristotel Marius Jude in functia de presedinte al CA si a stabilit componenta comitetelor consultative, conform unui raport remis, luni, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres. "In urma adoptarii Hotararii…