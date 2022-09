Stiri pe aceeasi tema

- Gazonul arenei „Dr. Constantin Radulescu” s-a prezentat in condiții groaznice la meciul dintre CFR Cluj și CS Universitatea Craiova, din etapa cu numarul 10 a Ligii 1. Derby-ul etapei cu numarul 10 se joaca pe un gazon extrem de prost. De data asta, de vina nu sunt deja obișnuitele festivaluri organizate…

- Universitatea Craiova se pregatește de un nou meci tare in Liga 1, in etapa a 10-a. Formația din Banie, aflata cu un moral excelent dupa revenirea spectaculoasa din duelul cu Farul, se va duela duminica cu CFR Cluj, campioana Romaniei, chiar in Gruia. Disputa este programata la ora 21.30. In cadrul…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Mirel Radoi, a fost foarte afectat de ratarea calificarii in grupele Conference League. El a explicat cu greu ce s-a intamplat in returul play-off-ului din Israel, unde Hapoel Beer Sheva s-a impus dupa loviturile de departajarea, cu 5-4. „Partida a decurs…

- Fara doar și poate, cel mai bun sezon din istoria Universitații Craiova a fost cel din anii 1982 – 1983. Generația de atunci a primit denumirea de ”Craiova Maxima”, iar suporterii se gandesc și acum cu nostalgie la momentele frumoase de acum 4 decenii. Pe plan european, gruparea olteana a reușit performanțe…

- Dan Petrescu (54 de ani) s-a calificat cu CFR Cluj in play-off-ul Conference League, alaturi de Mirel Radoi (41 de ani) și Nicolae Dica (42 de ani), antrenorii de la Universitatea Craiova și FCSB.

- Cu cine joaca FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova in play-off-ul Conference League a fost intrebarea care și-a gasit raspunsul la doar cateva minute, dupa ce cele trei formații au trecut de turul trei preliminar din Europa Conference League. Adversarii nu sunt deloc dificili, iar, la prima vedere,…

- Ovidiu Bic (27 de ani, mijlocaș central) a fost cedat definitiv de CS Universitatea Craiova la U Cluj. „Ii mulțumim lui Ovidiu pentru evoluțiile in alb-albastru și ii uram mult succes pe viitor!”, au anunțat oltenii pe Facebook. Bic a fost transferat de CSU Craiova in 2018, de la Gaz Metan, dar nu s-a…

- Deși parea doar o chestiune de timp pana cand sa semneze cu Universitatea Craiova , Mirel Radoi a ramas pe locul 2. Finanțatorul Științei, Mihai Rotaru, l-a ales pe brașoveanul Laszlo Balint sa ocupe postul lui Laurențiu Reghecampf , fapt care a starnit multa suparare in Banie. Anunțul va fi facut incursul…