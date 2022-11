Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges si Universitatea Craiova se intalnesc astazi, de la ora 21.00, pe stadionul „Nicolae Dobrin“ din Pitesti, intr-o partida contand pentru etapa 13 din Superliga. Asa cum ne-a obisnuit, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a prefatat in stilu-i propriu, cu date statistice, disputa din Trivale. Iata…

- CFR Cluj și Petrolul Ploiești se intalnesc in etapa cu numarul 12 a Ligii 1. Partida este programata, sambata, 1 octombrie, la Mediaș. CFR Cluj a fost nevoita sa mearga la Mediaș pentru a-și disputa meciurile considerate „acasa”, pana la finalizarea lucrarilor de montare a noului gazon in Gruia.

- Universitatea Craiova a castigat la limita, dar meritat, scor 2-1, partida sustinuta duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fata formatiei FCSB. Disputa din Banie a contat pentru etapa a 11-a din Superliga si a fost viu disputata. Echipele au alternat la carma jocului, Stiinta a ratat din…

- Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul celor de la CSU Craiova, și-a diminuat din credit dupa eșecul de la Cluj, in fața CFR-ului (0-2), iar o noua sincopa l-ar duce la cote alarmante. In club sunt deja indoieli in privința capacitații lui de a aduce titlul in Banie. Mihai Rotaru și l-a dorit foarte mult…

- Universitatea Craiova va avea parte de un meci tare, duminica seara, de la ora 21.30, pe stadionul Ion Oblemenco. In Banie va poposi FCSB, vicecampioana Romaniei si una dintre pretendentele la titlu si din acest an. Partida va conta pentru etapa a 11-a din Superliga. „U“ Craiova – FCSB este derbiul…

- Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul de la CSU Craiova, a prefațat meciul cu CFR Cluj de duminica, 11 septembrie, din etapa 10 a noului sezon de SuperLiga. Duminica seara, de la ora 21:30, CFR Cluj, locul 7 in acest sezon de SuperLiga, va primi vizita celor de la CS Universitatea, ocupanta locului 5.…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a analizat victoria la limita cu U Cluj, 1-0, care i-a transformat pe giuleșteni in liderii Ligii 1. „Meci dificil, dar cred ca l-am controlat pe toata durata lui. Am incercat sa atacam tot timpul și in același timp sa fim atenți in aparare. Totul s-a…