- Razvan Marin (24 de ani) a fost integralist in meciul pierdut de Cagliari la Milano, 0-1 cu Inter. Inter iși continua marșul catre titlu in Serie A. Trupa lui Antonio Conte a trecut de Cagliari la limita, cu un gol reușit de Matteo Darmian in minutul 77, dupa o pasa in fața porții a lui Achraf Hakimi.…

- Juventus a câștigat fara prea mari probleme meciul disputat pe terenul echipei Cagliari, Cristiano Ronaldo ieșind în evidența cu un hat-trick (3-1).Cristiano Ronaldo a reușit sa înscrie de trei ori în doar 32 de minute ('10, '25, '32), golul gazdelor fiind înscris…

- Integralist din nou la Cagliari, Razvan Marin s-a bucurat de o victorie dupa aproape trei luni (2-0 la Crotone) și a primit nota 6 in Gazzetta dello Sport. Șocul schimbarii antrenorului a dat roade la Cagliari. Venirea lui Leonardo Semplici in locul lui Di Francesco a adus primul succes in Serie A dupa…

- Razvan Marin (24 de ani, mijlocaș central) a pasat decisiv la golul reușit de Cagliari in confruntarea de pe teren propriu cu Sassuolo, 1-1 (runda #20 din Serie A). Gazdele au deschis scorul in minutul 75. Razvan Marin a fost deschis in partea dreapta de Zappa, iar mijlocașul roman i-a centrat perfect…

- Cagliari, formație la care Razvan Marin a fost integralist, a pierdut, scor 1-0, meciul disputat pe terenul celor de la Genoa (Serie A, etapa XIX).Unicul gol a fost marcat de catre Destro, în minutul 10. Razvan Marin a fost titular în 18 din cele 19 partide disputate pâna…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a marcat ambele goluri ale echipei AC Milan in victoria obtinuta pe terenul formatiei Cagliari, luni seara, in ultimul meci al etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei, potrivit Agerpres. Ibrahimovic a deschis scorul in minutul 7, in urma unei lovituri…

