- Radio Romania Cultural, alaturi de toate posturile Radio Romania si de celelalte posturi publice de radio din Europa, va difuza, vineri, la ora 9,45, piesa "You'll never walk alone", cantata de Gerry and The Pacemakers. "Mesajul radiourilor publice din intreaga Europa este…

- Autoritatile publice de control trebuie sa verifice si sa monitorizeze toate produsele de pe piata pentru a nu pune suplimentar in pericol sanatatea consumatorilor, avertizeaza reprezentantii InfoCons, intr-un comunicat de presa.„Autoritațile publice cu atribuții de control sa verifice in…

- Criza coronavirusului i-a determinat pe factorii de decizie din justiție sa vina cu o serie de masuri. Procurorul general, Gabriela Scutea, a emis un ordin prin care suspenda, la nivelul parchetelor, activitatea de relații cu publicul și audiențele, iar intrarea persoanelor in sediile acestor instituții…

- In plina criza a raspanidirii cu rapiditate a coronavirusului, numarul celor infectati cu virusul ucigas din China ajungand la 29 de persoane, Klaus Iohanni, presedintele Romaniei, a transmis un mesaj tutror romanilor.

- PLUS a format o celula de criza pentru Coronavirus cu scopul de a contribui, complementar cu activitatea Guvernului si a Centrului de Comunicare Strategica, la informarea populatiei si cu recomandari adresate autoritatilor publice si cetatenilor. PLUS si-a suspendat activitatila electorale de strada…

- Conducerea USR a decis suspendarea activitatilor publice de precampanie desfasurate in strada si pe cele door to door de distribuire directa de materiale de promovare. Si PLUS, celalalt partid din Alianta 2020 USR-PLUS a decis sa infiinteze o celula de criza, coordonata de fostul ministru al Sanatatii,…

- Totodata, Dan Mihalache a precizat ca "si dupa 31 ianuarie, se va putea intra in Marea Britanie pe baza Cartii de Identitate sau a Pasaportului, fara niciun fel de conditionalitati legate de viza"."Mesajul meu se adreseaza dumneavoastra, celor care traiesc, studiaza, muncesc in Regatul Unit al Marii…

- Ministrul energiei, Costel Alexe, intentioneaza sa lanseze un program de finantare prin care sa-i sprijine pe proprietarii de case sa-si izoleze termic locuintele. Costel Alexe spune ca programul ar avea efecte benefice multiple, atat pentru mediu, cat si pentru economia nationala. Ideea a fost lansata…