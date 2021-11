Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este Ziua aniversara a Societații Romane de Radiodifuziune. Radioul public implineste, anul acesta, 93 de ani de existența. Prima zi de emisie a fost 1 noiembrie 1928, cand a fost difuzat un program de doua ore, care a conținut cuvantarea de deschidere a intemeietorului societații, profesorul…

- PERICOL PUBLIC,NU a oprit la CONTROLUL POLIȚIEI, a rupt un gard și un stalp de electricitate The post PERICOL PUBLIC, NU a oprit la CONTROLUL POLIȚIEI, a rupt un gard și un stalp de electricitate first appeared on Partener TV .

- Actuala Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale s a remarcat in peisajul educational din Romania prin unicitate, consecventa, precum si prin calitatea actului educational oferit tehnicienilor militari de la bordul navelor de lupta.Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral…

- Primaria Vacarești pregatește licitatia pentru lucrarea de modernizare a iluminatului public, vorbim de lucrarile de execuție ce vizeaza un nou sistem de iluminat public inteligent The post Primaria Vacarești pregatește licitatia pentru lucrarea de modernizare a iluminatului public first appeared on…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a luat act despre faptul ca „in ultima perioada de timp unii formatori de opinie lanseaza in spațiul public mai multe informații privind existența unor pretinse incalcari grave in sectorul produselor petroliere” și cere organelor competente…

- In perioada 13-27 august va fi suspendat traficul rutier pe str. Ion Creanga, tronsonul cuprins intre bd. Ștefan cel Mare și Sfant și str. Eugen Coca, cu excepția transportului public, direcția spre str. Alba Iulia.

- Un barbat a fost arestat, dupa ce a realizat un videoclip in care apare o femeie dansand intr-o moschee din Cumilla, un oras din estul Bangladeshului. Potrivit polițiștilor, femeia este data acum in urmarire.

- Sistemul de iluminat public stradal din municipiul Bacau va fi modernizat printr-un proiect in valoare de 46,8 milioane lei, a anuntat primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. In cadrul proiectului vor fi inlocuite 9.300 corpuri de iluminat stradale si ambientale cu aparate noi cu surse LED si dispozitive…