- Centrul Cultural Pitești vine in intampinarea iubitorilor de frumos, cu organizarea unui curs de pictura pentru copii și parinți. Cursul este susținut de profesorul de arte plastice Ruxandra Maria Ciobanu și are loc in fiecare miercuri, intre orele 17,00 – 19,00, in Sala Simpozion, situata la etajul…

- Facebook adopta o strategie interesanta si urmareste intrarea pe piata de streaming live a competitiilor sportive. Compania detinuta de Mark Zuckerberg negociaza achizitionarea drepturilor de transmisie al celui mai popular campionat de fotbal din lume. Conform Bloomberg, este chiar foarte aproape sa…

- Jandarmeria Romana transmite, sambata, un mesaj in care afirma ca avem cu totii dreptul la a ne exprima liber opiniile, gandurile, sentimentele si credintele, dar acesta nu trebuie situat deasupra altor drepturi, precum dreptul la demnitate, la onoare, la reputatie sau la siguranta publica.

- 1 iunie 2018 - Ziua internaționala a copilului. Ziua internationala a ocrotirii copilului este sarbatorita în România si în alte aproximativ 50 de tari, la data de 1 iunie.

- Palatul Știrbey, gazda primitoare pentru 500 de copii supercreativi și o armata de parinți și bunici cu multa imaginație Peste 1.200 de vizitatori au umplut, pe 19 mai, pajiștea Palatului Știrbey, cu ocazia festivalului ”Fii parte la diversitate”, organizat de Școala Gimnaziala nr. 1, din Buftea,…

- Dupa ce a obtinut 1 Iunie zi libera nationala, Itsy Bitsy FM continua sa adune zeci de mii de parinti si copii in Parcul Al. Ioan Cuza din Bucuresti, pentru a sarbatori Ziua Copilului, cu cel mai frumos timp de calitate in familie. Peste 12 ore de distractie in parc, 12 ore de program in zonele dedicate…

- Ateliere interactive de confectionat papusi si bratari sau modelat in lut, concursuri de tras cu arcul, alergat in sac sau aruncatul bolovanului, alaturi de numeroase alte jocuri, atat pentru copii, cat si pentru parinti, sunt programate sambata si duminica, la Zalau, in cadrul editiei din acest…

- Pentru un public dinamic si foarte conectat la tehnologia de ultima generatie, Itsy Bitsy FM a investit in ultima perioada in dotarea studioului principal, cu cea mai noua tehnologie audio, in aplicatia, care face ca postul sa poata fi ascultat oricand si oriunde, in numarul scurt *ITSY, fiind prima…