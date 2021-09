Stiri pe aceeasi tema

- Noua structura ar urma sa fie coordonata de Ministerul Sanatații, iar o prima misiune va fi elaborarea unei strategii naționale pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate actului medical. Ministerul Sanatații a lansat recent in dezbatere publica un proiect de hotarare privind inființarea…

- Misiune umanitara pe ruta Otopeni Cluj Napoca Craiova Bruxelles Otopeni, pentru transportarea a doi pacienti.O aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza luni, 16 august, o misiune umanitara pe ruta Otopeni Cluj Napoca Craiova Bruxelles Otopeni,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a avut, vineri, o intrevedere cu comisarul european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, Stella Kyriakides, context in care a transmis ca Romania continua eforturile de crestere a numarului de persoane vaccinate anti-COVID.

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, la intalnirea cu primarii de municipii, ca trebuie discutata situatia cheltuirlilor si a gradului de colectare, intrucat, in jumatate dintre unitatile administrativ-teritoriale, veniturile proprii sau chiar veniturile totale sunt mai mici decat costurile cu salariile.…

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca traversam vremuri de vadita instabilitate sanitara, iar criza este departe de a se fi incheiat. MInistrul apreciaza ca "este important sa lucram la planuri de actiune pentru luna septembrie, cand concediile se vor fi incheiat si copiii se pregatesc de scoala".

- ”Supereroul” și-a facut apariția in sectiunea VIP destinata publicului și a așteptat liniștit langa un preot. Omul Paianjen este un barbat de 27 de ani și a primit locul privilegiat in urma muncii sale cu copiii bolnavi din spitale, pe care ii viziteaza imbracat in supererou. Anul trecut, presedintele…

- Ministerul Sanatatii aloca fonduri de peste 74 de milioane de lei pentru achizitia de incubatoare pentru nou-nascuti in 2021, ministrul Ioana Mihaila semnand un ordin in acest sens. ”Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat ieri, 17 iunie a.c., ordinul prin care se aproba lista spitalelor…

- Patru din 17 spitale din Capitala care au solicitat cresterea numarului de paturi destinate pacientilor non-COVID au primit avize de functionare temporare, cererile celorlalte unitati sanitare fiind inca in lucru.