Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Popescu, directorul general al TMK Artrom, unul dintre cei mai mari jucatori din industria locala, a spus, in cadrul emisiunii Produs in Romania, ca marii producatori industriali platesc practic preturi de 7-8 ori mai mari decat concurentii din alt

- Dan Vilceanu a anuntat, vineri seara, la Digi 24, ca pana acum au intrat in tara 3,8 miliarde de euro din PNRR, bani care sunt in contul din BNR. ”Vom mai putea aduce, undeva in luna mai cand facem prima cerere de plata, inca aproximativ 3 miliarde euro (…) Vor fi bani foarte multi care vor intra…

- Companiile din Romania au fost pe rand afectate, mai mult sau mai puțin, de cei doi ani ai pandemiei, iar scumpirile la energia electrica și gazele naturale din ultimul an risca sa le puna lacat multor sectoare.Florin Jianu, președintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici…

- Romanii risca sa nu mai gaseasca in magazine carne de porc și pasare din producția interna, din cauza creșterilor uriașe de prețuri la gaze și energie electrica, atenționeaza asociația Forța Fermierilor.

- Alro Slatina a anunțat oficial, luni, ca iși va diminua activitatea de productie a aluminiului primar, de la cinci hale de electroliza la doua hale, incepand din 2022, din cauza creșterilor de preț inregistrate in ultima perioada pe piețele de energie electrica și gaze, potrivit unui raport remis Bursei…

- Unii dintre cei mai mari consumatori de energie din Europa iși reduc producția, avertizand ca scumpirea prețurilor la energie și gaze ar putea duce la creșterea costurilor de producție și ar afecta competitivitatea, scrie Financial Times.

- ”Ambitia strategica a OMV Petrom pentru 2030 este de a fi „Lider in tranzitia energetica a Europei de Sud-Est, valorificand oportunitatile din pietele noastre emergente”, cu obiectivul de a asigura o crestere economica sustenabila pe termen lung si generarea de fluxuri de trezorerie ridicate, asigurand,…

- Orasul Saveni si comuna Pomarla sunt la un pas de a deveni independente energetic, dupa ce au investit masiv in parcuri fotovoltaice si sisteme de incalzire care folosesc energia termica a pamantului. Obiectivul este economia la facturi si redirectionarea banilor catre alte investitii.