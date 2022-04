Radiografie de pe front. Situația e tot alarmantă în Ucraina In Ucraina, cu toate incurajarile și cu toate estimarile de victorie ale oficialitaților ucrainene, situația continua sa fie critica. Mariupolul, unde, in ultimele 24 de ore au fost cel puțin 35 de atacuri aeriene rusești, da batalia decisiva la combinatul siderurgic Azovstal, unde sunt ascunși mai multe mii de civili, și, conform estimarilor, inca o suta de mii de localnici iși duc existența printre daramaturi. Pentru aceștia din urma, ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba i-a cerut secretarului general al ONU, Antonio Guterres, aflat in vizita de lucru la Kremlin, sa faca presiuni ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

