RADIOGRAFIA unui DEZASTRU: pierderi de 28,61%, 7.500 de incidente și avarii RADET a avut in 2017 pierderi totale de caldura de 28,61%, valoarea pierderilor de energie termica și apa de adaos ridicandu-se la circa 80 milioane lei, potrivit bilanțului energetic al sistemului de termoficare postat pe site-ul municipalitații. Municipalitatea urmeaza sa compenseze aceste pierderi, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu General de pe 23 august. Pierderile sunt cauzate de sistemul de transport și distribuție invechit. Cu toate ca acesta are nevoie urgenta de investiții, in proiectul de rectificare bugetara aflat pe ordinea de zi se taie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

