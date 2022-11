Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite pregatesc o noua tranșa de ajutor militar in valoare de 275 de milioane de dolari pentru a susține contra-ofensiva ucraineana impotriva Rusiei, ajutorul american ajungand la aproape 18 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului, transmite Reuters. Noul transport ar include muniție…

- Atmosfera de inmormantare la televiziunea publica rusa, Rossia-1, in emisiunea Olgai Skabeeva: corespondentul de pe front al acestui post a sugerat ca Hersonul este la un pas de a fi preluat de ucraineni. „Acum, pentru noi este important sa induram. Nu vreau sa dau nimanui iluzii, trebuie sa perseveram…

- Centrele de mobilizare militara din capitala Rusiei, deschise de aproape o luna, vor fi inchise incepand de luni, a anuntat primarul Serghei Sobianin, care a apreciat ca Moscova si-a indeplinit cota de recruti pentru a fi trimisi sa lupte in Ucraina, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.'Centrele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Rusia a simtit ca va pierde si pur si simplu incearca sa intarzie acest moment, ”sa asigure ceva activitate pe front”, sustinand ca noua mobilizare este o incercare ”de a le da comandantilor de pe teren un flux continuu de «carne de tun»”. ”Trebuie…

- Vladimir Juskin, expert in politica rusa din Estonia, fosta țara din URSS, crede ca propaganda imperialista a Kremlinului va disparea abia cu „ultima generație care poarta in gene ideea imperiala”, potrivit televiziunii publica ERR.Daca va avea loc o schimbare de regim in Rusia, aceasta va avea loc…

- Liderii mondiali reuniți la New York, la sediul ONU, au denunțat invazia Rusiei in Ucraina, in timp ce oficialii instalați de Moscova in zonele ocupate din patru regiuni ucrainene au anunțat ca intenționeaza sa organizeze referendumuri privind aderarea la Rusia in zilele urmatoare, scrie Reuters. In…

- Șeful apararii germane a avertizat ca Occidentul nu trebuie sa subestimeze forța militara a Moscovei, afirmand ca Rusia are posibilitatea de a deschide un al doilea front daca va alege sa faca acest lucru, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La sase luni de la invadarea Ucrainei de catre Putin, eforturile de a consolida regiunea Marii Negre au ridicat semne de intrebare cu privire la motivul pentru care aceasta actiune nu a fost initiata inainte, scrie Bloomberg, intr-un comentariu intitulat ”NATO, in cursa pentru a contracara amenintarea…