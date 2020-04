Radiografia primelor 150 de decese de coronavirus în România Aproape 7 din 10 romani care și-au pierdut viața din cauza coronavirusului aveau peste 60 de ani, potrivit unei analize HotNews.ro a datelor pe baza informațiilor oficiale referitoare la primele 150 de decese inregistrate in Romania de la debutul epidemiei COVID-19, potrivit hotnews. Media de varsta a persoanelor decedate este de 66 de ani. 49 dintre le sunt femei, iar 88 sunt barbați. Menționam ca in cazul a 13 persoane s-a raportat doar numarul, fara detalii privind varsta, sexul sau comorbiditați. In privința categoriei de varsta a decedaților, datele arata astfel: 2 persoane aveau pana in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

