- PNL a depus marți listele la BEC lista completa cu candidaturile la alegerile parlamentare din 6 decembrie. O parte dintre locurile eligibile sunt ocupate de miniștrii Guvernului Orban și actualii senatori și deputați. Alaturi de aceștia au primit locuri sigure parlamentari și foști miniștri promovați…

- Romania ar fi inregistrat un deficit bugetar de 1,93% din PIB in luna august, mai mic decat cel consemnat anul trecut, de 2,1%, daca nu exista criza pandemica, a declarat miercuri ministrul Finantelor Florin Citu. “Estimarile noastre arata clar ca am fi avut in august un deficit bugetar de 1,93% din…

- Deficitul bugetar va fi mai mare decat tinta pe care si-a asumat-o Guvernul, de 8,6% din PIB, a declarat, vineri, pentru Agerpres, economistul sef al Raiffeisen Bank si fost presedinte al Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, mentionand ca va reevalua estimarea la 9,5%.

- Deficitul bugetar este estimat sa creasca in acest an de la 6,7% din PIB, la 8,6% din PIB, cinci puncte procentuale fiind legate direct de perioada de criza prin care trece Romania astazi, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.

- Florin Cițu susține ca in ultimii doi ani de Guvernare, PSD-ul a dublat deficitul bugetar, exact in perioada in care creșterea economica avea un potențial ridicat. „#RomaniaFaraPSD - mai este putin. In perioada 2017-2019 PSD a DUBLAT deficitul bugetar. Un gest criminal pentru ca atunci eram in perioada…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca deficitul bugetar este unul ingrijorator si a punctat ca este nevoie de prudenta in ceea ce priveste orice crestere a cheltuielilor, scrie Agerpres.

- ”Jumatate din deficit, cam 23 de miliarde, il reprezinta masurile fiscale pe care le-am luat. Sunt bani care au ramas la companii ca sa functioneze economia prin acele masuri fiscale pe care le-am luat. Cheltuielile cu COVID sunt 5 miliarde de lei, cheltuieli directe. In acelasi timp, deficitul este…

- Execuția bugetului general consolidat in primele șase luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 45,17 de miliarde de lei (4,17% din PIB), cu mult peste cele doua 3 % prognozate de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, scrie G4media.roMinistrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat in urma cu trei…