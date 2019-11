Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de joi spre vineri, 21/22 noiembrie, ploile cazute in mai multe regiuni din Romania s-au transformat in zapada, iar temperaturile extrem de scazute au fost resimtite de corpul uman chiar si la - 24 de grade.

- Meteorologii au emis, miercuri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de vant, valabila in judete din Transilvania si Banat, in orele urmatoare. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),...

- Pentru intervenția pe timpul iernii, D.R.D.P. Timișoara va asigura 499 de autoutilaje, proprii și inchiriate in baza contractelor de deszapezire, iar alte 86 de utilaje vor fi disponibile la cerere. „D.R.D.P. Timișoara este pregatita pentru iarna! (…) D.R.D.P. Timișoara dispune,…

- Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei. Pentru a face o alegere cat mai corecta in momentul in care vorbim…

- Traian Berbeceanu isi lanseaza bestsellerul „Radiografia unei marsavii judiciare”, miercuri, de la ora 17.00, la Mall ElectroPutereParc in Craiova. Volumul cuprinde memoriile recente ale unui politist angajat in lupta impotriva crimei organizate din Romania. Din functia de sef al Brigazii de Combatere…

- Bunicii si parintii din zona Aleea Teilor sunt nemultumiti pentru ca primaria Targu Jiu a hotarat sa micsoreze parcul copiilor pentru a mari numarul locurilor de parcare. Locul de joaca este insa singurul din zona respectiva si aici mai este si o gra...

- Pentru desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta a fost construit un zid de sprijin pe albia raului Jiet, iar in aceasta saptamana vor incepe o serie de lucrari de reparatii cu mixtura asfaltica. De asemenea, in zona in care drumul este neasfaltat, au fost executate lucrari de reprofilare…

- Ministerul Energiei a precizat ca va respecta in totalitate deciziile emise de cel mai important tribunal administrativ din Grecia. Un oficial din Ministerul Energiei a declarat pentru Reuters ca aceste decizii se refera la autorizatiile pentru instalarea de echipamente pentru o uzina de imbogatire…