Senatorul american Robert Portman, care efectueaza sambata o vizita in Romania și s-a intalnit cu premierul Nicolae Ciuca, a declarat ca daca rusii vor castiga in razboiul din Ucraina, exista riscul sa treaca mai departe in Transnistria si Moldova sau chiar Romania, potrivit Agerpres.

O echipa a Fondului Monetar International, condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn, va vizita Bucurestiul, in perioada 30 mai - 10 iunie, pentru analiza anuala a economiei romanesti, cunoscuta sub denumirea de Consultare pe Articolul IV, a anuntat miercuri reprezentantul regional…

Colonelul Vincent Minguet, comandantul grupului tactic al prezentei avansate al NATO din Romania, a declarat, marti, ca grupul de lupta aliat din tara noastra este deja activ la Constanta, urmand ca in iunie centrul de greutate sa fie mutat la Cincu, noteaza Agerpres.

Romania are nevoie de 105 ani ca sa ajunga Germania din urma. Cu un PIB de 218 mld. euro in 2020, Romania este a doua cea mai mare economie din Europa Centrala si de Est, dupa Polonia.

Noua state din Europa Centrala si de Est, inclusiv Romania, intentioneaza sa solicite Uniunii Europene asistenta financiara suplimentara pentru gazduirea de refugiati ucraineni, anunta vicepremierul Cehiei, Ivan Bartos.

Deși benzina s-a ieftinit, motorina a atins noi maxime istorice, in Romania, in Europa Centrala și de Est, dar și in SUA, arata intr-o analiza Claudiu Cazacu, consulting strategist la casa de brokeraj XTB.

Incidentul de la Ambasada Rusiei in Romania, de miercuri dimineața, a facut inconjurul planetei. Inregistrarea video aparuta inainte de sosirea pompierilor arata partea din fața a mașinii in flacari, in timp ce șoferul a ramas blocat in interior.

Circa 20 de elevi ai Scolii Postliceale Sanitare "Vasile Alecsandri" din Focsani s-au alaturat proiectului studentilor medicinisti din Romania "Doneaza sange, fii erou" si vor fi prezenti, zilnic, la Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Vrancea pentru a-i asista pe donatorii de sange, conform Agerpres.