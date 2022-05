Radio Târgu Mureș vă invită comunitatea mureșeană la acțiunea „Împreună curățăm!” Echipa postului Radio Targu Mureș organizeaza, de mai mulți ani, campanii de conștientizare asupra problemelor de protecție a mediului. Și anul acesta, in data de 15 mai de la ora 11:00, Radio Targu Mureș invita mureșenii la o acțiune comunitara. Evenimentul de ecologizare a malurilor raului Mureș, de data aceasta, se va desfașura pe porțiunea … Post-ul Radio Targu Mureș va invita comunitatea... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

