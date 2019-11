Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Bogdan Gheorghiu a primit, marți, aviz favorabil in ședința comisiilor reunite pentru cultura ale Parlamentului. Au fost 14 voturi „pentru", cinci „impotriva" și șase abțineri, citeaza Mediafax. In cadrul comisiilor pentru cultura reunite ale Camerei Deputaților și Senatului…

- Societatea Romana de Radiodifuziune, prin intermediul echipei „Gaudeamus” și Radio Iasi, va invita la un spectacol in care protagoniștii sunt profesionisti ai cartii, autori, critici literari si traducatori, editori, tipografi, ilustratori, distribuitori de carte, librari… In perioada 2-6 octombrie…

- Raliul Iasului a fost castigat de Vali Porcisteanu, pe Citroen, care astfel isi copnsilideaza pozitia de lider in clasamentul national. Favoritul etapei, italianul Simone Tempestini, care anul acesta a condus un Hyundai, a abandonat in etapa de la Iasi. Locul secund a fost ocupat de Dan Gartofan, pe…

- „Luni, in cadrul Biroului Executiv al PNL, voi propune adoptarea unei decizii prin care sa solicitam partidelor din opozitie sa ni se alature in demersul nostru de a cere convocarea de urgenta a Birourilor Permanente Reunite pentru intrunirea Comisiilor parlamentare de specialitate in vederea dezbaterii…

- Muzica poate fi oglinda personalitații ascultatorilor noștri… Spre exemplu, Bianca Aura Buta marește exponențial topul preferințelor, iar acest lucru se justifica și prin claritatea mesajului redat. Dincolo de numele sonore in industria muzicala, a adus in discuție un nume tot mai des rostit și auzit,…

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind, prin Filiala Radio Romania, isi exprima ingrijorarea fata de intentia presedintelui-director general al SRR, Georgica Severin, de a suspenda emisia pe unde scurte a postului Radio Romania International, conform unui comunicat de presa al organizatiei. "Din…

- Situație exploziva la Radio Oltenia - Craiova, post public de radio, dupa ce directorul instituției, Alexandru Mogoșeanu, i-a cerut unei jurnaliste, Luiza Paraschivu, sa-i spuna cine ține banii in casa și a pus-o sa recite poezii, la interviul de angajare. Cazul a intrat in atenția conducerii Societații…