- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri (Flight Festival, VEST FEST și Magnetic Festival) se reunesc pentru a marca o premiera pentru Romania: crearea unui „oraș” in afara Timișoarei, pe aerodromul Cioca, pentru un weekend plin de muzica de toate genurile,…

Nu parea sa fie nimic ieșit din comun pe strazile Timișoarei la primele ore ale dimineții: pe o strada centrala, de langa Piața Operei, s-a... Aer de festival la Timișoara: de astazi, oficial, Capitala Europeana a Culturii | Video

- Fatade de fatada. Improvizații pentru Timișoara - Capitala Europeana a Culturii. Peste 20 de cladiri istorice din centrul Timișoarei au fost acoperite cu plasa de protecție, in ultimele doua zile.

- Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, a susținut in cadrul unui podcast ca nu a fost invitat la deschiderea oficiala a evenimentului Timișoara - Capitala Europeana a Culturii. Conducerea Primariei Timișoara il contrazice, spunand ca invitația a fost transmisa, insa Robu nu a raspuns.

- Automacarale, schele, garduri și ghivece in Piața Operei din Timișoara. Se contruiște un turn m,etalic cu mai multe etaje pentru deschiderea anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii. Organizatorii primit ca acolo va fi o gradina verticala, pe structura metalica, cu fix 1306 plante.…

- Timp de cinci zile, timișenii se pot bucura de un spectacol unic de lumini, video mapping și instalații artistice new media la Festival of Lights. Evenimentul face parte din Programul Cultural al Timișoarei – Capitala Europeana a Culturii și pune zona centrala a orașului intr-o lumina nemaivazuta,…