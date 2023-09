Stiri pe aceeasi tema

- Ratele romanilor pentru creditele ipotecare incep sa scada. Iar acest lucru este un semn bun pentru tranzacțiile de pe piața imobiliara. Consultanții in domeniu se așteapta ca nivelul ratelor sa ajunga, in urmatoarea perioada, la cel inregistrat in ianuarie 2020. Ratele romanilor la creditele imobiliare…

- Acțiunile europene au ajuns, ieri, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, pe fondul ingrijorarilor legate de ratele dobanzilor inca ridicate și de problemele economice ale Chinei. Indicele paneuropean s-a depreciat cu 0,6% pentru a patra ședința de tranzacționare consecutiva, scrie Rador.Și…

- Piața imobiliara timișeana se menține printre primele din țara, potrivit datelor oficiale. Luna iulie a adus 15.096 de tranzacții imobiliare. Aceasta plaseaza Timișul pe locul patru la nivel național. Desigur, cea mai puternica piața imobiliara ramane cea din București, urmeaza cea din Ilfov și din…

- Mihnea Vasiliu, fostul manager al Ringier Romania, a fost gasit mort intr-un hotel din București. Polițiștii și procurorii fac cercetari la fața locului, informeaza stiripesurse .Decesul fostului șef al trustului Ringier Mihnea Vasiliu, vine ca o surpriza pe piața media, intrucat in urma cu trei saptamani…

- Astazi, diploma de bacalaureat nu mai este esențiala pentru salarii bune. Tinerii sunt cautați pe piața muncii. Mai ales ca asistenți medicali, mecanici și hairstyliști, cu oferte de pana la 1.000 de euro/luna, plus bonusuri. O tanara fara Bacalaureat, angajata la un salon din București. Ea caștiga…

- Specialiștii Institutului de Medicina Legala „Mina Minovici” din București analizeaza probele recoltate de la 98 de persoane varstnice care au fost in azilele din județul Ilfov, informeaza RRA, potrivit Rador.Directorul INML, Cristian Curca, a precizat pentru Radio Romania Actualitați ca recoltarea…

- Cererea mai mare de valuta și datele economice negative venite din Germania, au menținut euro peste pragul de 4,96 lei. O incetinire a economiei landurilor, cel mai mare partener comercial al Romaniei, va avea ca efect griparea celei locale. Publicarea anticipațiilor institutului Ifo indica o evoluție…

- Interesul pentru chirii a fost pe un trend ascendent in luna mai, in comparație cu luna anterioara. Romanii au vizualizat cu 14% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare și au facut cu 3% mai multe contactari comparativ cu luna aprilie (contactarile sunt interacțiunile intre chiriași și cei care publica…