Radio Iași. Strategie editorială 2022-2025 Propunere Nicolae Tomescu (redactor-șef) Tinte pentru perioada 2022-2025: Stoparea actualei tendințe de scadere a cotei de piața și stabilizarea acestui indicator la o valoare de 2,2-2,3%, Din toamna anului 2020 pana in toamna anului 2021, cota de piața Radio Iași a scazut de la 2,7% la 2,2 %. Avand in vedere acest indicator, daca am pastra actuala tendința de scadere, in toamna anului 2022 Radio Iași ar ajunge la o cota de piața plasata intre 1,8-1,9%. Ne propunem, ca prim obiectiv, stoparea actualei tendințe de scadere a cotei de piața, totodata stabilizarea acestui indicator la o valoare… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- EximBank a anuntat miercuri ca a incheiat un acord financiar in valoare totala de 21 de milioane de lei cu Urbioled Iasi, companie producatoare, distribuitoare si instalatoare de surse de iluminat tip LED, iar pachetul financiar structurat de banca este destinat finantarii activitatii curente a societatii.…

- Atunci cand pretul carburantilor doboara record dupa record, “vedetele” pietei auto devin motoarele econome. Tendinta continua de scumpire pare de neoprit, fapt ce ne determina sa examinam mai atent ofertele de masini cu motoare hibrid. Piata nu s-a copt suficient ca sa putem vorbi despre masinile electrice…

- Analiza Wizrom Software Trendurile in domeniul dezvoltarii de soluții software au cunoscut dintotdeauna schimbari rapide, insa pandemia și evoluția rapida a tehnologiei au accelerat acest proces la un nivel fara precedent. Ceea ce pare a fi o practica acceptabila azi poate sa nu mai fie valabil in viitorul…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit in scadere la 4,3% prognoza de crestere economica pentru acest an, fata de 4,6% cat estima anterior, avand in vedere socul inflationist din ultimul trimestru al anului trecut si valul 5 al pandemiei de coronavirus. “Avand in vedere evolutia economiei…

- Cresterea economica pentru acest an a fost revizuita la 4,3% fata de 4,6% de Comisia Nationala de Prognoza. Motivele sunt socul inflationist din ultimul trimestru al anului trecut si valul 5 al pandemiei de coronavirus. „Avand in vedere evolutia economiei sub impactul socului inflationist din trimestrul…

- Cele mai importante trei tendințe ce vor defini in 2022 piața locala de training sunt adaptarea cursurilor la noul mod de lucru hibrid, designul unor experiențe de invațare care sa susțina retenția și starea de bine a angajaților și diversificarea canalelor de invațare. Pe locurile patru și cinci se…

- Xavi Hernandez (41 de ani) vrea sa aiba sub control fiecare aspect de la Barcelona și se implica direct in negocierile cu fotbaliștii pe care ii dorește. Xavi nu are ragaz de la revenirea in Spania. Controleaza fiecare detaliu la Barcelona și vrea sa aiba la dispoziție jucatori dedicați 100% cauzei. …

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 22,5 miliarde lei in octombrie, in scadere cu 2% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), conform agerpres. La finalul lunii octombrie 2021,…