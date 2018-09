Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi, la Constanta, ca in opinia sa rectificarea bugetara aprobata de Guvern nu va asigura surse de finantare pentru administratiile locale si pentru proiectele locale sau nationale, de investitii si, totodata, va lasa Trezoreria statului fara…

- Un voluntar care strangea semnaturi in parcarea magazinului Lidl din Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, a fost batut de catre sotul unei angajate a primariei din oras. Incidentul a avut loc sambata, 3 august.

- Iata ce scrie subofițerul Maria Chetran pe FB: „Din tot scandalul asta cu Poliția Romana, nimic nu ma enerveaza mai mult decat pulifricii astia care fac afirmatia ca imi platesc mie salariul. Ca e unul prost acolo sus, nu inseamna ca sunt toti. Sa faci afirmatia ca-mi platesti mie salariul, tu...…

- Dupa ce Politia a confiscat luni placutele anti-PSD ale masinii care apartine lui Razvan Stefanescu, pe pagina de Facebook a institutiei au curs cirticile si recenziile negative. Surprinzator, nici nu au fost sterse.

- In timp ce in Uniunea Europeana procentul persoanelor angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani care in mod obisnuit lucreaza de acasa a crescut de la 4,7% in 2008, pana la 5% in 2017, in Romania a ramas nemodificat la 0,4%, arata datele publicate miercuri de Eurostat. In randul statelor membre,…

- Constantin Gheorghe, președintele Autoritații care se ocupa cu activitați petroliere in Marea Neagra, a declarat ca ar vrea sa readuca inapoi romanii care lucreaza in strainatate in acest domeniu

- Are doar 19 ani si a infiintat, in SUA, o firma care sincronizeaza platformele de social media, aceasta inregistrand deja un milion de dolari cifra de afaceri. Printre clientii sai sunt multi artisti, precum Selena Gomez si Justin Bieber.