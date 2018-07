Stiri pe aceeasi tema

- PIB-ul pe cap de locuitor din Romania, la jumatatea celui din Austria. Romania are al patrulea cel mai scazut nivel al consumului pe cap de locuitor din Uniunea Europeana, de 68% din media UE, valori mai scazute fiind inregistrate in Ungaria, Croatia si Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Astfel, consumul…

- Din totalul de deseuri, 56- este materie organica, 9,9- hartie si carton, alte 9,9- reprezinta deseurile din plastic, apoi 4,1- sticla, 2,3- metal si 17,8- alte tipuri de deseuri. Din acest total, Romania recicleaza doar 3-, fiind al doilea cel mai scazut nivel din Uniunea Europeana. Cel mai scazut…

- Romania este cea de-a treia tara din Uniunea Europeana in topul celor mai mici salarii minime, fiind surclasata de Bulgaria si Lituania, potrivit unei analize realizate de compania de consultanta KPMG.

- Klaus Iohannis va participa vineri, la Ruse, la reuniunea Bulgaria -Austria -Romania, unde va discuta cu omologii sai din cele trei state despre preluarea președinției Consiliului UE și prioritațile agendei europene, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Nebunia e pe cale sa se declanșeze... Impactul economic și politic va fi cel mai puternic in cele mai sarace state membre, beneficiare a Politicii Agricole Comune. In plus, oficialii de la Bruxelles sunt sub presiunea cererilor de creștere a cheltuielilor de securitate și de aparare.Viorica…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport in care denunta 'unele deficiente' in functionarea spatiului Schengen, cum ar fi controalele temporare introduse la frontiere ca urmare a valului de migranti, in acelasi text mentionandu-se…

- Unul din cinci romani nu iși permite cheltuieli esențiale pentru bugetul familiei. Cu toate acestea, fața de 2016, situația s-a ameliorat, romanii ajungand inaintea grecilor la capitolul deprivare materiala. Surpriza in statisticile Eurostat privind deprivarea materiala a europenilor. Ponderea romanilor…

- Dupa standardele ONU, 27 din cele 28 de state membre fac parte din grupul tarilor cu un indice al dezvoltarii umane foarte ridicat (very high human development). Bulgaria, singurul stat membru care nu apartine acestui grup, face parte din grupul tarilor cu un indice ridicat al dezvoltarii umane (high…