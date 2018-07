Stiri pe aceeasi tema

- Radio Europa Libera a anuntat ca-si va relansa programele de stiri in Bulgaria si Romania in incercarea de a consolida peisajul mediatic in ambele tari. Radio Europa Libera a functionat in cele doua tari inainte de aderarea la Uniunea Europeana si NATO. Serviciul pentru Bulgaria s-a incheiat in 2004,…

- Radio Europa Libera, cea mai critica voce jurnalistica din perioada comunista, planifica sa-si reia emisiunile în România si Bulgaria, din cauza degradarii climatului democratic din cele doua state.

- Radio Europa Libera a anunțat ca-și va relansa programele de știri in Bulgaria și Romania in incercarea de a consolida peisajul mediatic in ambele țari. Radio Europa Libera a funcționat in cele doua țari inainte de aderarea la Uniunea Europeana și NATO. Serviciul pentru Bulgaria s-a incheiat in 2004,…

- Tranzacția prin care Gazeta Sporturilor a fost cumparata de Ringier Sportal SRL este anchetata de Consiliul Concurenței.Ringier Sportal SRL este o companie ai carei asociați sunt Ringier AG și Digital Ventures Ltd. Ringier AG face parte din Grupul Ringier, iar Digital Ventures Ltd este o…

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in UE, in anul 2017, indica datele publicate miercuri de Eurostat. Astfel, daca in Danemarca si Luxemburg preturile se situau la 142%, respectiv 127% fata de media din UE, la polul opus se situeaza Bulgaria (48%) si Romania, unde preturile…

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in UE, in anul 2017, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Astfel, dacă în Danemarca şi Luxemburg preţurile se situau la 142%, respectiv 127% faţă de media din UE, la polul opus se situează Bulgaria…

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in Uniunea Europeana (UE), in anul 2017, in conditiile in care in Danemarca si Luxemburg preturile se situau la 142%, respectiv 127% fata de media din UE, la polul opus fiind Bulgaria (48%) si Romania, unde preturile se situau la 52%…

- PIB-ul per capita a ajuns la 49- din media din UE in cazul Bulgariei, in crestere fata de 40- in 2007, cand a aderat la Uniunea Europeana, arata Bloomberg, citat de Agerpres. Un raport publicat miercuri la Sofia de Open Society Institute se arata ca va dura pana in 2042 ca Bulgaria sa atinga 90- din…