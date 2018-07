Radio Europa Libera isi redeschide biroul din Romania, in scopul consolidarii peisajului mediatic

Stiri pe aceeasi tema

- Un comunicat de presa de la Washington, transmis miercuri seara, anunța planuri ale companiei Radio Europa Libera/Radio Libertatea de a lansa noi servicii de știri in Romania și Bulgaria in scopul consolidarii peisajului mediatic din cele doua țari, anunța postul de radio in ediția electronica.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea la ora 11.00 o intalnire bilaterala cu presedintele SUA Donald Trump, la Bruxelles, in marja summit-ului NATO. Cei doi presedinti s-au intalnit si anul trecut la Washington. Romania este unul dintre cele 8 state membre NATO care respecta cerinta de a aloca pentru…

- In zilele de 1-2 iunie 2018, a avut loc la Washington, DC, avand ca organizator principal The Wilsonian Club, conferința internaționala cu titlul „Renașterea Europei” (Rebirth of Europe), care și-a propus sa celebreze trecerea a 100 de ani de la crearea, refacerea sau intregirea statelor naționale din…

- Elisabeth Millard, asistentul-adjunct al lui Steve Mitchell, seful Biroului Secretariatului de Stat pentru Afaceri in zona Europa si Eurasia, se afla intr-o vizita in Romania si Bulgaria. Este prima de acest fel la Bucuresti a oficialului american si reprezinta primul pas diplomatic facut de noul…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES a prezentat, la Ambasada Romaniei din SUA, documentarul "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" si expozitia de fotografie 'Romania: Evolutie', la Ziua Portilor Deschise de la misiunea diplomatica din Washington fiind prezenti peste 4.000 de americani.…

- Cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat "regiunile cu crestere redusa" din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu, se arata intr-un studiu al Bancii Mondiale (BM).

- Pictorul, graficianul si ilustratorul de carți Ion Moraru s-a nascut la 22 aprilie 1950, în s. Dângeni, r-nul Ocnița. În 1997, a absolvit Colegiul de arte Plastice „Alexandru Plamadeala” din Chișinau, iar în 1985 si-a luat licenta la Institutul Poligrafic din…

- The income distribution in the European Union shows considerable inequality among member states in 2016, with 20 percent of the wealthiest citizens of the European Union earning 5.2 times higher than the poorest 20 percent of citizens. Thus, in the Czech Republic 20 percent of the wealthiest…