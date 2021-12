Radio Crazy, intermediarul dintre artisti si Mos Craciun – Toto (Ghetto Gang): Pe Mosul il voi astepta cu biscuiti si lapte

Stiri pe aceeasi tema

- Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta si ce-ti doresti, drept rasplata, din sacul Mosului. Buna, elfule!:) Nu ne-am mai auzit demult. Cred ca anul asta am fost exagerat de cuminte si nici asa nu e bine:)) Asa ca nu…

- 1. Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului.A fost un an bun pentru care ii mulțumesc lui Dumnezeu și ii sunt recunoscatoare. Am lansat muzica, am avut concerte, proiecte…

- 1. Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Din sacul Moșului imi doresc multe dulciuri și hainute frumoase! 2. Ai scris vreodata o scrisoare pentru Moș Craciun? Daca…

- 1. Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Am deja tot ce mi trebuie, dar nu ar strica niște jocuri. 2. Ai scris vreodata o scrisoare pentru Moș Craciun? Daca da,…

- 1. Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Buna. Ma numesc Ene Ana Maria Emilia 2. Ai scris vreodata o scrisoare pentru Moș Craciun? Daca da, ce cuvinte ai așternut…

- 1.Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta si ce-ti doresti, drept rasplata, din sacul Mosului. Buna, Carmen. Foarte dragut din partea ta sa il ajuti pe Mos Craciun si cu siguranta vei primi cadouri frumoase. Anul acesta…

- 1.Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta si ce-ti doresti, drept rasplata, din sacul Mosului. Buna, Carmen. Imi pare bine de cunostinta. Sa stii ca am fost foarte cuminte anul acesta 2. Ai scris vreodata o scrisoare…

- Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Salut toți ascultatorii Radio Crazy ! Va imbrațișez virtual pe toți cu mare drag. Anul 2021 e anul tuturor celor mai mari schimbari…