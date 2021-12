Radio Crazy, intermediarul dintre artisti si Mos Craciun – Glorya: Mi-as dori sa traca si pe la copiii neajutorati anul acesta!

Stiri pe aceeasi tema

- Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Salut. Vreau sa ii spuneți Moșului ca imi doresc sa fiu sanatos atat eu cat și cei dragi, sa avem sarbatori luminate și un…

- 1.Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta si ce-ti doresti, drept rasplata, din sacul Mosului. Buna, Carmen. Imi pare bine de cunostinta. Sa stii ca am fost foarte cuminte anul acesta 2. Ai scris vreodata o scrisoare…

- Mai mulți copii din Capitala s-au intalnit cu Moș Craciun. Aceștia au cantat, au dansat și au primit cadouri de la Moșul. Copiii spun ca cel mai mult iși doresc ca familia sa le fie sanatoasa.

- Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Salut toți ascultatorii Radio Crazy ! Va imbrațișez virtual pe toți cu mare drag. Anul 2021 e anul tuturor celor mai mari schimbari…

- Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Salut Carmen! Cred ca am fost destul de cuminte anul acesta. Imi doresc in primul rand, atat pentru mine, cat și pentru familia…

- Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Buna, Carmen! Eu zic ca am fost destul de cuminte, am fost atat de ocupat cu lucrul la noul album, filmari pentru videoclipuri,…

- In seara de Moș Nicolae, a avut loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun Pitești, ediția acestui an fiind una inedita, intr-un concept nou, sub patronajul Targului de Craciun Sibiu, municipiul nostru intrand, astfel, in randul orașelor ce se pot bucura de un Targ de Craciun recunoscut la nivel…

- De 1 Decembrie, drapelul va fi proiectat pe Palatul Culturii si pe cladirea United Business Center 3, iar cei mici se vor putea intalni cu Mos Craciun la Palas, in cadrul unui program pregatit de Palas Mall. Totodata, tot deseara, iesenii vor putea admira decoratiunile de iarna care vor impodobi parcul…