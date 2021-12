1. Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului.A fost un an bun pentru care ii mulțumesc lui Dumnezeu și ii sunt recunoscatoare. Am lansat muzica, am avut concerte, proiecte frumoase, familia alaturi și aștept cu bucurie și entuziasm 2022.Imi doresc pentru la anul și mai multa muzica pe care sa o lansez, sa am oamenii dragi aproape, familia langa mine și sa am putere sa fac toate lucrurile pe care mi le-am propus. 2. Ai scris vreodata o scrisoare pentru Moș Craciun?…