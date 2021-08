Radierea auto – ce este, cum se face și ce acte sunt necesare Radierea unui autovehicul reprezinta un proces care poate da mari batai de cap proprietarilor acestora.Dar, daca proprietarul are toate actele in regula și respecta intocmai toți pașii, procedura de radiere ar trebui sa fie una foarte simpla și sa dureze foarte puțin. Daca ai un autovehicul vechi a carui stare nu mai permite circulația in deplina siguranța pe drumurile publice sau deții unul pe care vrei sa il vinzi iți vom spune care sunt pașii pe care trehuie sa-i urmezi pentru a radia vehiculul. [ez-toc} In ce situații poți solicita radierea auto? Procedura de radiere a unui vehicul rutier… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au nevoie de pașaport pentru a calatori in strainatate trebuie sa știe care sunt documentele necesare in funcție de categoria in care se incadreaza. Potrivit site-ului oficial al MAI , pentru eliberarea unui pașaport electronic simplu in cazul celor peste 18 ani din Romania este nevoie…

- Incepand cu 2020, Romania, spre deosebire de alte state membre, face obiectul Procedurii de deficit excesiv (PDE), situatia acesteia fiind reevaluata in primavara anului curent. Procedura a fost initiata in luna aprilie a anului 2020, fiind determinata de incalcarea limitei de deficit bugetar de 3%…

- Incepand cu 2020, Romania, spre deosebire de alte state membre, face obiectul Procedurii de deficit excesiv (PDE), situatia acesteia fiind reevaluata in primavara anului curent. Procedura a fost initiata in luna aprilie a anului 2020, fiind determinata de incalcarea limitei de deficit bugetar de 3%…

- Incepand cu 2020, Romania, spre deosebire de alte state membre, face obiectul Procedurii de deficit excesiv (PDE), situatia acesteia fiind reevaluata in primavara anului curent. Procedura a fost initiata in luna aprilie a anului 2020, fiind determinata de incalcarea limitei de deficit bugetar de 3%…

- Succesiunea unui teren agricol nu este atat de simpla pe cat pare, iar persoanele care doresc sa faca acest pas trebuie sa se inarmeze cu timp, dar și cu mai multe documente. Ce acte sunt necesare pentru succesiunea unui teren agricol? In primul rand, trebuie sa știm ca moștenirea sau succesiunea unui…

- Declarația ii aparține senatorului PNL Virgil Guran, un apropiat al președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban. Intr-o intervenție televizata politicianul liberal a afirmat ca autoritațile trebuie susținute și investite cu incredere. Virgil Guran a facut aceste declarații in contextul crimei de…

- Radierea fiscala a unui autovehicul poate fi complicata in cazul anumitor proprietari. Este nevoie de mai multe acte, insa procedura nu dureaza foarte mult. Radierea fiscala se face in cazul in care o mașina urmeaza sa fie ulterior radiata din circulație, sau este instrainata, arata Codul Rutier. Cum…