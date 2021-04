Radiere auto în 2021. Cum se procedează și ce acte sunt necesare Radiere auto in 2021. Fie ca este vorba despre vanzarea unei mașini sau radierea acesteia, operațiunea poate fi complicata pentru anumiți proprietari, mai ales atunci cand nu știu care sunt actele necesare. In principiu, procedura de radiere auto nu dureaza mult, poate fi facuta oricand și presupune doua etape importante. Este vorba despre radierea fiscala și radierea din circulație. In prima faza, posesorul auto trebuie sa inceapa cu radierea fiscala, obținand ulterior și radierea din circulație. Radiere auto in 2021 Pentru a radia o mașina in 2021, posesorul unui autoturism trebuie sa mearga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa iți inmatriculezi mașina vei avea nevoie de o serie de acte speciale pentru inmatrocularea autovehiculului. In ceea ce privește costurile, acestea sunt diferite in funcție de țara din care provine mașina. De menționat este faptul ca inmatricularea auto trebuie facuta intr-un termen de…

- Mai devreme sau mai tarziu, cartea de identitate trebuie schimbata, iar pentru a nu ne trezi intorși inapoi de la Poliție, este bine sa știm care este procedura și documentele necesare la schimbarea buletinului. In funcție de tipul de buletin pe care il dorim, actele difera. Mai exact, exista buletinul…

- Hotararea de Guvern privind amplicarea modificarilor aduse carților de identitate a fost publicata la finele lunii martie. Astfel, din august 2021 vor exista CINCI tipuri de acte de identitate, printre care și pentru minorii sub 14 ani, la solicitarea parinților. AFLA detalii: Autoritațile au anunțat,…

- Documentele se pot descarca din sectiunea "Documente" a materialuluiImediat dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii privind noile restrictii de circulatie pentru localitatile cu o rata a incidentei de peste 4, respectiv 7,5 la mia de locuitori, din aceasta seara ele vor intra in…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a anuntat, joi, ca de vineri finantatorii primesc dosare pentru programul “Noua Casa”. Ministerul Finantelor a decis diminuarea comisionul de administrare de la 0,40% la un nivel de 0,30% din soldul garantiei.

- (P) De ce ai nevoie pentru a te casatori cu un cetațean strain? Dragostea nu ține cont de granițe, așa ca multe cupluri și familii sunt intemeiate de parteneri cu naționalitați diferite. Și in Romania, casatoriile cu straini sunt de multa vreme un lucru obișnuit, mai ales dupa 1989. Procedurile…

- Potrivit primelor date oferite de carabinieri, mașina in care se aflau cei trei romani s-a izbit violent de o duba. Tragicul accident s-a petrecut chiar la intrarea in Acate, unul dintre romanii aflați in autovehicul ramanand incarcerat, relateaza stiridiaspora.ro .Șoferul roman a fost transportat in…

- Renault avea nevoie de o mașina simbol. O mașina care sa genereze atat de mult entuziasm, incat sa se nasca un fanclub contemporan. Și, așa cum Fiat a cautat in istoria sa și a gasit 500, așa au cautat și francezii și au gasit Renault 5. Este mașina care i-a adus constructorului din hexagon o popularitate…